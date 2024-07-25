Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti (25 TEMMUZ AKARYAKIT FİYATLARI)
Brent petrol fiyatlarında değişiklik ve döviz kurundaki hareketlilik motorin ve benzine zam ya da indirim olarak yansıyor. Zamların ardından bu kez akaryakıttan indirim haberi geldi. Motorine gelen 1 lira 47 kuruş indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, benzine indirim var mı? 25 Temmuz benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi. Motorin indirimi pompa satış fiyatlarına yansırken benzinde değişiklik beklenmiyor. Peki, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Motorin litre fiyatı: 44,18 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,10 TL
Motorin litre fiyatı: 44,64 TL