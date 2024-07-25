Motorine indirim geldi, akaryakıtta fiyat değişti (25 TEMMUZ AKARYAKIT FİYATLARI)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerle birlikte akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi. Motorin indirimi pompa satış fiyatlarına yansırken benzinde değişiklik beklenmiyor. Peki, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,00 TL

Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,86 TL

Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,70 TL

Motorin litre fiyatı: 44,18 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,10 TL

Motorin litre fiyatı: 44,64 TL