Motorine indirim yolda: 13 Kasım'da tabela değişecek... İşte yeni fiyatlar!
Petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak motorinde indirim bekleniyor. Motorin 13 Kasım'da 1 lira 64 kuruş ucuzlayacak
Petrol fiyatlarında son dönemde düşüş görülüyor. Bu da akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Sözcü'nün 'akaryakıt sektör kaynakları'ndan aktardığına göre 13 Kasım Pazartesi günü motorinin fiyatı değişecek.
Motorinin litresinde 1 lira 64 kuruş indirim gelirken, benzin fiyatlarında değişim olmayacak.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 36,38 TL’ye, Ankara’da 36,96 TL’ye, İzmir’de 37,14 TL’ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde.