Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı, 2023’te ödenecek MTV miktarları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.

2023 MTV ne kadar olacak?

* 2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle 2 bin 120 lira olacak.

* 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek.

* 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 7 bin 178 lira olacak.

* 1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 2023 yılında 11 bin 309 lira olacak.