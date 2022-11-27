MR. D.I.Y. bir yılda 1 milyon müşteriye ulaştı

2022 yılsonu itibarıyla 25 milyon dolara yakın direkt yatırım alan ve Türkiye’de yaptığı yatırımlarla Türk ticaretine katma değer sağlayan MR. D.I.Y., aynı zamanda 400’ye yakın kişiye istihdam sağlıyor. 28 mağazası bulunan ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 35’e çıkaracak olan marka, 2025 yılına kadar her mahallede bir MR. D.I.Y. mağazası açmayı hedefliyor.

Avrupa’ya Türkiye’deki mağaza yatırımlarıyla adım atan MR. D.I.Y., büyüme hamlesine devam ediyor. Bir yılda Türkiye’de 28 mağaza açan MR. D.I.Y., istihdama da önemli katkı sunuyor.

MR. D.I.Y.’in Türkiye’de ilk mağazasını açtığı Kasım 2021’den bu yana çok hızlı bir ilerleme kaydettiğini söyleyen MR. D.I.Y. Türkiye COO’su Dilara Neyişçi Çağlı bir yılda 4 milyona yakın ürün sattıklarını ve 1 milyona yakın müşteriye ulaştıklarını belirtti. 2022 yıl sonu itibarıyla toplam 25 milyon dolara yakın direkt yatırım aldıklarını anlatan Çağlı, “Diğer yandan, mağazalarımızda 400’e yakın kişiye istihdam sağlıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Türkiye’de yaptığımız yatırımlarla Türk ticaretine katma değer sağlıyoruz” dedi.

Ülke genelinde 28 MR. D.I.Y. mağazalarının olduğuna dikkat çeken Çağlı, “Kasım ayında 30, yıl sonuna kadar 35 mağaza sayısını yakalayacak ve böylelikle 2022 sonunda mağaza sayımızı 30’un üstüne çıkarma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Her hafta yeni mağaza açarak istihdamı artırıyoruz. 2025 yılında 3 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 2025 yılına kadar gıda dışı tüm ihtiyaçları karşılamak için her mahallede bir MR. D.I.Y. mağazası açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Lokal ölçekte direkt ve endirekt olmak üzere, toplam 400’den fazla tedarikçileri beraber büyüdüklerinin altını çizen Çağlı, “Türkiye’de toplamda 2 bin 500 haneye girdi sağlar hale geldik. Türkiye’yi yatırıma değer görüyor; ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye için ümitli ve umutluyuz” dedi.