MSCI, Türkiye endekslerinde yapılacak değişiklikleri belirledi
MSCI'nın dün sonuçlanan gözden geçirmesine göre, Global Standard Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi'ne Anadolu Efes Biracılık eklenecek.
Endeks sağlayıcısı MSCI ağustos ayı endeks değişikliklerini açıklarken, MSCI Small Cap Türkiye Endeksi'nde de değişiklik yapıldı.
MSCI Global Small Cap Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi'ne ise 4 hisse eklenecek, 5 hisse ise endeksten çıkacak.
Endeks'ten Global Standard Endeks'e yükselen Anadolu Efes'in yarı sıra Beşiktaş Futbol, Katılımevim Tasarruf, Kimteks Poliüretan ve Odaş Elektrik çıkacak. Yerlerine Anadolu Hayat Emeklilik, Borusan Birleşik Boru, Lidya Holding ve Reysaş GYO dahil edilecek.
MSCI Micro Cap Endeksleri içindek Türkiye Endeksi'ne ise eklenen veya çıkan hisse yok.
Değişiklıkler 30 Ağustos'ta seans kapanışından sonra uygulanacak.