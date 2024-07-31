MTOSB, 4’üncü Bölge ile en az 6 bin kişiye istihdam sağlayacak

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) 823,5 hektar üzerinde ve üç farklı bölge üzerinde karma organize sanayi bölgesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 yılı içerisinde 4’üncü Bölge için altyapı çalışmalarına başlanan MTOSB’de 2025 yılının ilk yarısında altyapı ve üstyapı çalışmalarının bitirilmesi planlanıyor. Altyapı çalışmalarına başlanacak olan 4’üncü Bölge’nin tam kapasite faaliyete geçmesi ile MTOSB’de 274 parselde en az 32 bin kişi istihdam edilecek. 4’üncü Bölge ile eşzamanlı olarak 5’inci Bölge olarak belirlenen 260 hektar yüzölçümlü alanın yer seçim süreci devam ediyor.

“En yüksek ihracat yapan ilk 7 il arasında yer alıyoruz”

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MTOSB’nin, Uluslararası Mersin Limanı, havalimanı, serbest bölge ve otoyollara yakın konumu nedeniyle özellikle ihracat ve ithalat yapan firmalar için yüksek lojistik avantajlara sahip olduğuna dikkat çekti. Tekli, Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl Sakarya, Manisa ve Gaziantep gibi illeri geride bırakarak 9,7 milyar dolara yakın ihracat hacmine ulaşan Mersin’in bu yıl ihracat rakamının 10 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade etti. Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında yüzde 13’lük artış ile Mersin’in ihracat hacminin 5,1 milyar dolar seviyelerine yaklaştığını söyleyen Tekli, “Bu rakamlarla ülkemizde en yüksek ihracat yapan ilk 7 il arasında yer alıyoruz. İhracat performansımızdaki artış kentimizin yüksek katma değer üretme noktasındaki kabiliyetinin arttığını gösteriyor. Türkiye’nin küresel ölçekte güçlü bir ekonomiye sahip olması için tüm kentlere fazlasıyla görev düşüyor” dedi.

“5’inci Bölge’yi 2 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz”

MTOSB 4’üncü Bölge’nin kamulaştırma çalışmalarında sona gelindiğine değinen Sabri Tekli, ön tahsis sürecinin tamamlandığını dile getirdi. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 yıl gibi kısa sürede sanayicilerin 4’üncü Bölge’de faaliyete başlayacağını belirten Tekli, bölgede en az 6 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini aktardı. 260 hektar alan üzerine kurulması planlanan 5’inci Bölge’yi de iki yıla kadar hayat geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Savunma sanayi alanındaki projeleri masaya yatırıyoruz”

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayi alanında atağa kalktığını dile getiren Sabri Tekli, MTOSB’de yer alan sanayiciler ile bu konuda sık sık toplantılar yaparak savunma sanayi alanında yapacakları projeleri masaya yatırdıklarından söz etti. Savunma sanayine yönelik önemli çözümler sunan birçok firmanın olduğunu belirten Tekli, sanayiciler olarak bu alanda daha büyük çalışmalara imza atmak için kolları sıvadıklarını dile getirdi. Tekli, Mersin firmalarını tek bir poligonda toplayarak IDEF 2023 fuarına katılmalarının da kendilerine savunma sanayi alanında farklı fikirler aşıladığını ifade etti.

Yalın üretim eğitimleri, firmalarda yüzde 36-300 verimlilik sağladı

Mersin Model Fabrika’nın bünyesinde barındırdığı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi ve Yenilik Merkezi’nin Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yapan Sabri Tekli, merkezlerinde firmalara yalın üretim felsefesi ve teknikleri anlatıldığından bahsetti. Şu ana kadar 52 firmanın “Öğren Dönüş” kapsamındaki eğitimlerden, 112 firmanın da “Fragman Eğitim ve Proje Uygulamaları” gibi diğer etkinliklerden faydalandığını anlatan Tekli, firmalarda her modül için uygulamalar yapıldığını aktardı. Tekli, bu yalın üretim eğitimleri sonunda firmalarda yüzde 36-300 arasında verimlilik artışı sağlandığına dikkat çekti.