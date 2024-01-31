MTV ödemelerinin ilk taksidinde son gün
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son gün bugün. MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.
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Yılda iki kez ödenen Motorlu taşıtlar vergisinde ilk taksit için son gün bugün.
MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.
Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.