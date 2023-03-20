Mücevher ihracatında hedef 7 milyar dolar

Başak Nur GÖKÇAM

Yakın, “Fuarın sadece büyük olması değil iyi olması da önemli. En büyük 5 fuardan birisiyiz, şimdi en iyilerden birisi hatta en iyisi olmamız lazım. Fuarımızın hem büyüklüğü hem de kalitesi ihracattaki katma değere de yansıyacak ve hedeflediğimiz 7 milyar doların üzerindeki ihracata, hem de yüksek katma değer üreterek ulaşacağız” dedi.

Fuara katılan Zen Pırlanta’nın Başkanı Emil Güzeliş de sektörün geçtiğimiz yıl 3,9 milyar ihracat yaptığını, kendilerinin de 80 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi.

Yılın ikinci yarısında ayda 200 bin adet pırlantalı mücevher üretiminin yapılacağı pırlantalı mücevher fabrikasını açmaya hazırlandıklarının bilgisini veren Güzeliş, “Ayrıca yeni üretim yerimizde çalışacak kişiler için Kapalıçarşı’daki fabrikamızın çevresinde küçük kiralık yerler aldık. Orada onlara eğitim veriyoruz ki daha güçlü başlayalım. Çünkü bizim hedefimiz artık yüzde 100 büyümek” dedi.

Ariş Pırlanta Satış ve Pazarlama Müdürü Eda Kalabalık Güzeliş de “Marka olarak mücevher ihracatına çok erken dönemlerde başlamıştık, fakat bir dönem iç piyasaya yer vermeyi tercih ettik.

2015’ten bu yana tekrar yöneldiğimiz ihracatımızın genel ticaretimizin içinde yüzde 20’lik bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün” diye konuştu.

Koçak’ın mağaza sayısı yüzde 50 artacak

Koçak Kurumsal İletişim ve Reklam Yöneticisi Berkay Özkara, 2023’te sanatçı Hadise ile yaptıkları marka anlaşmasının ardından ürünlerine ciddi bir talep oluştuğunu söyledi. Özkara, “Özellikle yurtiçinde çok ciddi bir bayi talebi geldi. Mevcut mağazalarımızı yüzde 50 katlayacağımızı düşünüyoruz. Satış noktasında da yüzde 25 bandında bir büyüme bekliyoruz. Nihai tüketicide çok ciddi bir talep var ve bu talep kuyumculara yansıyor” dedi.