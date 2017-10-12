Mücevherciye sürpriz ceza

12 Ekim 2017

İbrahim EKİNCİ

Mücevher üreticileri ve ihracatçıları, bugünlerde 30 milyonluk “KKDF ödemedin” cezasının şokunu yaşıyor. Sürpriz cezaya Ankara’da çözüm arıyorlar. Altın Borsası üyesi olan firmaların ithalatta "Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’ndan (KKDF) muaf” olduğu bilgisiyle KKDF ödemeden ithalat yapan firmalar toplamı 30 milyon lirayı bulan ceza gelmesi üzerine Ankara’da Maliye Bakanlığı ile görüştü. Muhalefetin de desteği sağlanırsa, kanun çıkarılarak ceza kaldırılacak. Bu yapılamazsa 30 milyon ceza ödeyecekler.

Cezanın nedeni mevzuatla ilgili karışıklık ve farklı yorumlar. Konu elmas ve pırlanta ithalatında gündeme geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, Altın Borsası ile ilgili mevzuatta, borsa üyesi firmaların ithalatta KKDF’den muaf olduklarına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Gümrük Tek Pencere Sistemi”nde de açıkça muafiyet bilgisi yer aldığına dikkat çekerek, “Biz ayrıca bakanlık ilgili birimlerinden görüş de istedik. Bize gelen yazıda da açıkça muafiyet olduğu yazıyor. Konu sonradan başka bir yorumla değerlendiriliyor ve ‘hayır ödemeniz gerekir’ deniliyor. ‘Yanlış yorum olmuş’ diyerek üç kat ceza yazdılar.

30 milyon lirayı buluyor. Hata kabul etsek bile hata bize ait olmadığı halde bize fatura edilmiş oluyor. Oysaki biz Bakanlığın açıklamasına göre ithalat yaptık. Şimdi ‘Yanlış yapmışız. Üç misli cezayı siz ödeyin’ diyorlar. Mevzuat Altın Borsası üyesi firmalarda KKDF olmayacağını öngörüyor. Borsa kuruluş kanununda üyelere yok diyor. Gümrük Bakanlığı birimleri de yok diyor. Biz de buna dayanarak iş yapıyoruz. 4 ay sonra ceza ile karşılaşıyoruz” dedi.

Mahkemeye gittiler

Ayhan Güner’in verdiği bilgiye göre yeni dönemde KKDF, borsa üyesi olsun olmasın bütün firmalar için zaten kaldırılmış. Ancak ceza yazılan ithalatlar daha önce yapıldığı için, kanun geriye doğru yürütülemiyor. KKDF, zamanında, ithalat sırasında ödenmemiş olduğu için de gecikme, dolayısıyla cezaya sokuluyor. Ayhan Güner, “Ancak daha önceki mevzuata göre de sadece Altın Borsası üyesi olanlar için muafiyet vardı. Bu bakanlığın ilgili birimlerinin internet sayfalarından açıkça ilan edilmiş bir bilgi. Aldığımız yazıda belli. Şirketler buna göre davranıyor. Konuyu mahkemeye taşıdık. Ankara’da da bakanlıklarla görüştük. Maliye Bakanlığı, bu ceza ancak kanunla kaldırılabilir diyor. Ancak muhalefet de destek verirse böyle bir çalışma yapılabilir de diyorlar. Bir yandan da yargı sürecini takip ediyoruz” diye konuştu.

İstanbul Mücevher Fuarı'nda alım heyeti başarısı

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin destek verdiği “İstanbul Mücevher Fuarı”nın ikincisi yarın kapılarını açıyor. Bilindiği gibi mücevher fuarı yılda iki kez, birincisi mart ayında, ikincisi de ekim ayında düzenleniyor. Sektör yarın, yılın ikinci fuarı için kapıları açacak. Fuara altın takı, pırlantalı mücevher, değerli taş, inci, montür, gümüş, saat, vitrin dekorasyon, makine, ekipman ve kasa sektöründen yüzlerce firmanın katılımı bekleniyor. Fuarla ilgili bilgi veren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, “Bu fuar daha çok Ortadoğu ağırlıklı soluyor. 10 bin yabancı ziyaretçi bekliyoruz. Bunların tamamı alıcılar. 6-7 yıldır 800 kişilik alım heyetimiz var. Her fuarda yapıyoruz. Bu konuda çok başarılı oldu. Çarşıdan yetişmeyiz çünkü. Pazarlamayı biliyoruz. 5 yıl önce operasyon başlattık. Her ülkeye gittik. Hepsini getirdik. Aynı şeyi seyahat acenteleriyle yaptık. Meksika’dan, Şili’den müşteri getirdik. Acentemiz Kuzey Afrika ülkelerinden getiriyor. Yol ve otel paralarını karşılıyoruz. Bu konuda devlet desteği de var. Kalanı bütçemizden karşılıyoruz. Müşteri internete giriyor, bilgilerini yazıyor” dedi.

‘Kuyum turizmi yapacağız’

Bir dönem Antalya’da 2 bin kadar kuyumcu olduğunu ve otellerin ‘her şey dahil’ sistemine geçmesiyle müşteri çarşıya çıkmayınca çoğunun kapandığını anlatan Ayhan Güner, “Kuyumcular, halıcılar, dericiler kapandı. Her şey dahil çarşıyı öldürdü. Dubai’de sadece havaalanında yılda 12 ton altın satılıyor” diye konuştu.

Taksiciler problem oluyor

Taksilerin, fuarın yabancı müşterilerini yakındaki bir otele 50 dolara götürdüklerini, bakımsız araçlar kullandıklarını belirten Ayhan Güner, “Kendimiz araçlar koyduk. 10 tane otobüsümüz taşıma yapacak. Başka ülkelerde taksi hizmeti özellikle düzgün veriliyor. Müşteri memnun ediliyor, soyulmuyor. Bu konu çok önemli. Bir çözüm bulmak gerekiyor” dedi.