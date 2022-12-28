Muğla'nın ihracatı 1 milyar doları geçti

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Muğla, 2000 yılında 16 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılının bitimine sayılı günler kala 1 milyar doların üzerine taşıdı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Muğla için 2022 yılı başında koydukları 1 milyar dolar hedefine ulaştıklarını belirtti.

Kızıltan, "Bu ihracata 670 milyon dolarla en büyük katkıyı sağlayan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye şampiyonu oldu. Sektör olarak çifte mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

125 ülkeye ihracat yapıldı

Muğla’nın 2022 yılında 125 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Kızıltan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya Federasyonu 141,5 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülke olurken, Yunanistan 103 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Listemizin üçüncü sırasındaki, Amerika Birleşik Devletleri’ne 88 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirdik. Bu ülkeleri 67 milyon dolarla İsrail ve 61 milyon dolarla İngiltere izledi.”