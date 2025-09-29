Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Personel başvuru şartları ne? Sağlık Bakanlığı personel başvurusu nereden yapılıyor? Ne zamana kadar başvuru yapılıyor

Müjdeyi Bakan Memişoğlu verdi: 18 bin yeni personel alımı yapılacak
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve şimdi ikinci aşamaya geçildiğini duyurarak, 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabıdan sözleşmeli ve sürekli personel alımına ilişkin alınacak personel sayısını ve başvuru yöntemini paylaştı.
18 bin yeni personel alınacağını duyuran Memişoğlu şu paylaşımı yaptı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
* 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
* Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
* Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.
