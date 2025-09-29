Müjdeyi Erdoğan verdi: 500 bin kiralık sosyal konut geliyor

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ ile hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, "Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizde vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimize paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" Açıklaması yaptı.