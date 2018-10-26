Munzur Su’yu 5 milyonluk yatırım getirdi

26 Ekim 2018

BARIŞ SEDEF

TUNCELİ - Üretim, yatırım ve yerleşim gibi konularda Tunceli’nin geri kalmış iller arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Pülümür Turizm A.Ş Kurucusu Haydar Kaya, bölgede yatırım ve istihdamın artırılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Faaliyetine 2005 yılında başlayan Munzur Su’nun kurucuları arasında yer aldığını anlatan Kaya, “Üretime başladığımızda dağtımı ovacıktan 3 kamyonetle yapıyorduk. Şuanda Munzur Su geniş dağıtım ağı ve yarattığı istihdamla ihracat yapan bir marka haline geldi. Benzer bir yatırımı modelini Pülümür bölgesinde turizm alanında faaliyete alacağız.” dedi.

Pülümür’de faaliyete alacakları otel yatırımının Munzur Su yatırım modeli ile benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Kaya, “Termal turizmi alanında yapacağımız yatırımın toplam bedeli 5 milyon lira. İlk etapta 14 ortak ve 140 bin sermaye ile işe başladık sonrasında yapılan sermaye artışı ile sayımız 33’ü buldu hedef 60 kişiye ulaşmak.” şeklinde konuştu.

“Riski de kazancı da paylaştırdık”

Her yatırımın kazancın yanı sıra bir takım riskleride barındırdığını ifade eden Kaya, “Yatırımı tek kişinin yapması kazancın yanı sıra riski de o kişinin üstlenmesi demek. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk ise o kişiyi maddi olarak yorabilir. Biz gerek Munzur Su gerekse Pülümür Turizm A.Ş yatırımlarında riskleri de kazançlarıda paylaştırma yolunda gittik” dedi.

Yaptıkları yatırımın ağırlıklı olarak orta ölçekli esnaf ve memurları kapsadığına işaret eden Kaya, bu tarz yatırımların Tunceli’nin bütün ilçelerinde yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı destek programları kapsamında 750 milyon liralık hibe almaya hak kazandıklarını anlatan Kaya, “Bu rakam yapılan yatırımın yüzde 15’ine denk geliyor. Otel inşasının bir bölümünü tamamladıktan sonra hibe tarafımıza verilecek” şeklinde konuştu. Yapımına başlanan otel’in 2019 Eylül’da faaliyete geçeceğini bildiren Kaya, sonrasında bölgeye yapacakları yatırımların devam edeceğini kaydetti.

İkinci etapta kayak merkezininde yapılması planlanıyor

Oteli yatırımını faaliyete aldıktan bölgeye ayrıca bir kayak merkezi yapmak istediklerini anlatan Kaya, “Burada bir kayak tesisi daha yapmayı planlıyoruz. Böylece Pülümür ilçesi için 12 aya yayılan bir turizm anlayışını hedefliyoruz. Hatta kayak merkezinin aktif hale gelmesi beklenin aksine kışın turizm sayısında daha fazla artış olacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Otel yatırımını yer aldığı bölgeye iki kilometrelik uzaklıkta yer alan bir su değirmenini faaliyete alarak kepekli unu üretimini hedeflediklerini bildiren Kaya, “Bölgede eski tohumla organik buğday ekilmesini sağlayarak ve ürünün değirmende öğütülmesiyle elde edilecek kepekli unu, otel de kalacak turistlere satarak ekstra bir gelir elde edilmesini hedefliyoruz. Unun yanı sıra bölgeye özdeşleşen tarım ürünlerini de müşterilerimize satarak bilinirlik elde etmek istiyoruz” dedi.

Diğer taraftan Tunceli’de nüfus devamlı olarak azalma eğiliminde olduğunu sözlerine ekleyen Kaya şunları söyledi, “1960-1970’lerde bölgenin nüfusu 185 bin civarındayken bu sayı 90 binlere kadar indi. Üretim ve yatırımın olmamasından dolayı bu nüfus farklı yerlere göç ediyor. Nüfus kaybını önlemek ve kenti daha cazip hale getirmek için yapılan yatırımların sayısı artmalı.”