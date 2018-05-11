MÜSİAD Başkanı Kaan: Doların yükselmesindeki ana etken enflasyon

11 Mayıs 2018

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra Türkiye'nin hızlı bir şekilde çıkışa geçeceğini düşündüklerini söyledi.

Kaan yaptığı açıklamada Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ilişkin 2018 yılında yüzde 6 seviyelerinde büyüme olacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, "Çünkü Türkiye yaklaşık yüzde 5'in üzerinde bir büyümeye artık oturmuş durumda. Onun üstünde sürprizler olmayacağını düşünüyoruz. Seçim sonrasında özellikle Türkiye'deki belirsizliklerin bitmesi neticesinde hızlı ve istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin çıkışa geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Enflasyonun kontrol altına alınması lazım"

Kaan, yüksek kur riskinin sanayici ve yatırımcıyı çok büyük sıkıntıya soktuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle bunun kontrol altına alınması için öncelikle enflasyonun kontrol altına alınması ile ilgili çabanın artırılması gerektiğini düşünüyorum. Döviz ne için artar? Tabii ki siyasi konjonktürün getirdiği şeylerin etkisi olabilir ama ana etkenin burada enflasyonun olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin özellikle üretimini artırması gerektiğini, enflasyonu aşağı çekerek ve kur riskini de yavaş yavaş aşağı indirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz bu konuda farklı düşünüyorum."

Kaynak: AA