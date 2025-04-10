MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: "Vergi sistemi adil olmalı"

Nezaket ÇETİN

MÜSİAD Bursa Şubesi, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte söz alan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 9 Mayıs’ta derneğin 35. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, bugün MÜSİAD üyelerinin Türkiye ihracatının yüzde 25’ini gerçekleştirdiğini söyledi.

“Amerika’dan Çin’e, Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar her kıtada bir MÜSİAD’lı kardeşimizin kapısını çalabilirsiniz” diyen Asmalı, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Asmalı, enflasyonda yaşanan düşüşün olumlu bir gelişme olduğunu, ancak yapısal reformların kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı, tasarruf bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Asmalı, özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadelede adil bir vergi reformunun önemine dikkat çekti. Vergi sisteminin sadeleştirilmesi, dilimlerin yeniden düzenlenmesi ve tüm toplum kesimlerince adil bulunacak bir yapının kurulması gerektiğini söyledi.

"MÜSİAD küresel güce dönüştü"

Organizasyonda açıklamalarda bulunan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Genel Başkan Asmalı’nın liderliğinde derneğin hem yurtiçinde hem de uluslararası alanda etkisini artırdığını söyledi. Şenocak, Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi ve Avrupa Türk Gıda Zirvesi gibi etkinliklerle MÜSİAD’ın vizyoner rolünü perçinlediğini belirterek, Avrupa’daki Genel İdari Kurul toplantısında da ortak mirasın yeniden keşfedildiğini ifade etti.

Gençlere özel 'Meslek Liseleri Hamilik Projesi'

Şenocak, Bursa şubesinin Genel Merkez ile uyumlu biçimde sürdürdüğü çalışmalarına da değinerek, Meslek Liseleri Hamilik Projesi ile gençlerin mesleki gelişimine ve istihdamına katkı sağladıklarını dile getirdi. Ayrıca, üye ziyaretleriyle iş dünyasının nabzını tuttuklarını, sektör kurulları aracılığıyla da otomotiv, tekstil, gıda ve makine sanayii gibi birçok alanda stratejik analizler yürüttüklerini ifade etti.