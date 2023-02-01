MÜSİAD SAMEKS ocakta 54,3 puana yükseldi  

Buna göre, ocak ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 54,3 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde önceki aya göre 0,5 puan artış kaydeden Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi 54,3 puana yükseldi.

Önceki aya göre 2,6 puan artarak 55,2 seviyesine yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi de Bileşik Endeks’te gözlenen artışta belirleyici rol oynadı. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Sanayi ve hizmet sektöründe ekonomik aktivitenin ivme kazandığına işaret eden SAMEKS, piyasalara güven aşılıyor" dedi.