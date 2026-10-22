Musk'ın birleşme planı ortalığı karıştırdı: Şirket içinde endişe büyüyor

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Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay teknolojileri şirketi SpaceX ile elektrikli otomobil üreticisi Tesla arasında gündeme gelen birleşme ihtimali, şirket içinde endişelere neden oldu. Musk'ın olası anlaşmaya açıkça destek vermesi, hissedarların çıkarlarının korunması ve düzenleyici kurumların incelemeleri konusunda soru işaretlerini artırdı.

Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musk'ın birleşmeye yönelik olumlu açıklamaları, özellikle Tesla hissedarlarının çıkarlarının süreçte ne ölçüde gözetileceğine ilişkin kaygıları beraberinde getirdi.

Birleşmenin değeri 3,5 trilyon dolara ulaşabilir

Musk, bu hafta SpaceX'in finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, iki şirket arasındaki olası birleşmeyi incelemek üzere bağımsız komiteler oluşturulduğunu açıkladı.

Toplam değeri 3,5 trilyon dolara ulaşabilecek anlaşmaya ilişkin konuşan Musk, "Bu iyi bir fikir olur" ifadelerini kullandı. Ancak birleşme konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını vurguladı.

Her iki şirketin de danışmanlarla çalışmaya başladığı belirtilirken, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi.

Masadaki seçenekler arasında SpaceX'in Tesla'yı satın alması veya iki şirketin bir holding çatısı altında hisse takası yoluyla birleştirilmesi bulunuyor.

Geçmişteki satın alma yeniden gündemde

Musk'ın birleşmeye verdiği destek, Tesla'nın 2016 yılında gerçekleştirdiği SolarCity satın almasını yeniden gündeme taşıdı.

Musk'ın bağlantılı olduğu güneş enerjisi şirketi SolarCity'nin Tesla tarafından satın alınması, yıllarca süren hukuki anlaşmazlıklara neden olmuştu.

Tesla hissedarları, Musk'ın mali açıdan zor durumda bulunan SolarCity'yi kurtarmak amacıyla satın alma sürecini etkilediğini öne sürmüştü.

Reuters'a göre SpaceX ile Tesla arasında gündeme gelen olası birleşme de benzer çıkar çatışması tartışmalarına ve hissedarların hukuki itirazlarına yol açabilir.

Düzenleyici kurumların incelemesi bekleniyor

Hem SpaceX'in hem de Tesla'nın CEO'su olan Musk'ın kişisel serveti, iki şirketin piyasa değerleriyle doğrudan bağlantılı bulunuyor.

Bu durum, olası birleşmede Musk'ın her iki taraftaki rolünün ve hissedar çıkarlarının nasıl korunacağının daha yakından incelenmesine neden olabilir.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde, şirket yönetimlerinin alacağı kararların yanı sıra rekabet hukuku ve düzenleyici onay süreçlerinin de belirleyici olması bekleniyor.

Tesla'nın kârlılığına SpaceX etkisi

Öte yandan Tesla'nın çarşamba günü açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında SpaceX yatırımlarından kaynaklanan değer kaybı dikkat çekti.

Şirketin elinde bulundurduğu SpaceX hisselerinin değerinde 140 milyon dolarlık düşüş yaşanırken, söz konusu kayıp Tesla'nın kârlılığını olumsuz etkiledi.

İki şirket arasındaki finansal ilişkilerin yeniden gündeme geldiği dönemde ortaya çıkan bu gelişme, olası birleşmenin mali sonuçlarına ilişkin tartışmaları da artırdı.

Henüz resmi bir anlaşmaya varılmazken, birleşme görüşmelerinin nasıl ilerleyeceği ve düzenleyici kurumların olası bir anlaşmaya nasıl yaklaşacağı belirsizliğini koruyor.