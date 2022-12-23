Mustafa Destici: Enflasyona göre baktığımızda olumlu, çok olumlu bir artış var

Eskişehir'de Teksan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karamanlı'yı ziyaret eden Destici, net 8 bin 506 lira olarak açıklanan 2023 yılı asgari ücret rakamına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret konusunda neye göre düşük olmuş, neye göre yüksek olmuş buna bakılması gerektiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Enflasyona göre kıyasladığımızda, Türkiye'de 2022 başından 2023 başına geldiğimizde enflasyon düşmüş mü çıkmış mı? Düşmüş, aşağı doğru bir eğim var. Peki bir yıllık enflasyon kaç olmuş? Aşağı yukarı yüzde 80'lerle başlamış, 70'ler seviyesine gelmiş. Peki 2022 ocaktan bugüne kadar asgari ücrete ne kadar zam yapılmış? 2022 ocakta yüzde 50 yapıldı, 2022 temmuzunda yüzde 30 yapıldı, şimdi yüzde 55 yapıldı. Yani yüzde 135'lik bir zam yapılmış. Enflasyonun iki katı gibi bir artış sağlanmış. Demek ki enflasyona göre baktığımızda olumlu, çok olumlu bir artış var. Yüzde 100, enflasyonun iki katı kadar. Peki döviz cinsinden bakalım. Döviz cinsinden baktığımız zaman da 2000 yılından bugüne kadar daha öncesinde dünkü bir döviz kıyaslaması yok. Dövizle kıyaslandığından bugüne kadar en yüksek orana ulaşmış. Daha önce 430'ları, 440 dolarları görmüş asgari ücret ama hiç 450 doların üstüne çıkmamış ama bugün açıklanan asgari ücret 455-460 dolar civarında. Şimdi buraya göre de baktığınız zaman açıklanan rakamda bir olumluluk görüyoruz. Zaten biz daha önce ifade ettik. Yüzde 50 artışla 8 bin 250'li rakamlar konuşuluyordu ama daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 250 lirayı işverene destek olarak verip o da asgari ücretin üzerine konulunca 8 bin 500 lira gibi bir rakam açıklandı."

Destici, dün akşam TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ettiğini hatırlattı.

TÜRK-İŞ tarafından 9 bin liranın telaffuz edildiğine değinen Destici, şunları söyledi:

"Tabii ki bugüne kadar da hep bu anlamda makul davrandı ve sadece bu konuda değil demokrasi konusunda da milli meselelerde de hep devletin, hükümetin yanında yer aldı. Dolayısıyla çok tecrübeli bir sendikacı, aynı zamanda işçi kesiminin temsilcisi, kendisi de işçilikten gelen birisi. İnanıyorum ki eğer gerçekten tekrar işçilerimizin, asgari ücretlilerimizin bir gelir kaybı olursa ya da enflasyon yukarı doğru yeniden bir ivme kazanırsa ben tekrar asgari ücret tespit komisyonunun bir araya gelerek yeni bir düzenleme yapacağına da inanıyorum."

"EYT'lilerin yüzünü güldürmek Cumhur İttifakı'na nasip olacak"

Mustafa Destici, asgari ücret 10 bin lira, 12 bin lira da açıklansa muhalefetin bunu az bulacağını iddia etti.

Muhalefetin şu anda sorumluluk makamında olmadığını anlatan Destici, şunları dile getirdi.

"Sorumluluk makamında olmadığı için bol keseden bu şekilde vaatler yapılabiliyor. Biz SGK'nın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel müdür olduğu dönemde battığını biliyoruz. Bugün Türkiye'nin bir EYT problemi varsa sebebinin CHP ya da o zihniyetteki partiler olduğunu biliyoruz. Ama onu ortadan kaldırmak da EYT'lilerin yüzünü güldürmek de emeklilikte yaşa takılanların hakkını vermek de inşallah yine Cumhur İttifakı'na nasip olacak. İnşallah önümüzdeki ocak ayında da EYT ile ilgili düzenleme yapılacaktır diye ümit ediyorum. Onun için muhalefetin ne dediğinden ziyade açıklanan rakamı belli kriterlerle kıyaslayıp parametrelerde ona göre bir değerlendirme yaptığımızda rakamın olumlu olduğunu ve işçinin lehine olduğunu, çalışanın lehine olduğunu çok açık ve net bir şekilde görmekteyiz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarını eleştiren Destici, "Herhalde siyaseten Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmeye çalışırken cumhurbaşkanlığı adaylığında da herkesin önüne geçmek için daha ağır laflar söyleyip ceza alıp bir mağduriyet alanı oluşturmaya çalışıyor ama kimsenin de umurunda olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.