Müşterilerini zor durumda bırakan Volkswagen'e ceza!

Birleşik Krallık'taki finansal düzenleyiciler, Volkswagen'in kredi birimi Volkswagen Finance'e, 5,4 milyon sterlin ceza kesti. Volkswagen Finance'ın mali zorluk içindeki müşterilere adil davranmadığı belirtildi.

Borçluların durumunu anlamadı

Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi'nden yapılan açıklamada, 2017 ve 2023 yılları arasında Volkswagen Finance'ın borçluların durumlarını anlamakta ve onlara destek sunmakta başarısız olduğu ifade edildi.

Volkswagen Finance'ın savunmasız müşterilerden araçları geri aldığına, bu durumun işe gitmek için araçlarına güvenen kişileri daha kötü bir duruma düşürdüğüne dikkat çekildi.

İyi niyet ödemeleri ve özür

Volkswagen Finance ise son yıllarda hizmetini iyileştirmek için önemli ayarlamalar yaptığını etkilenen müşterilere iyi niyet ödemeleri yapmaya devam edeceklerini belirterek özür diledi.