Müteahhitlerden 'imar barışı' yorumu: İşini doğru yapanlar mağdur edilmemeli

06 Mayıs 2018

TBMM'ye sevk edilen yasa tasarısı içinde yer alan imar barışı düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan gayrimenkul sektörü temsilcileri, tek maddelik imar düzenlemesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, imar barışı düzenlemesinin Bakanlar Kurulu'ndan geçerek TBMM'ye sevk edildiğini aktararak, "TMB olarak, kamunun vatandaşla el sıkışmasını ve barış sağlanmasını son derece olumlu buluyoruz. Ancak bu düzenlemenin işini doğru yapan müteahhitleri ve vatandaşları mağdur etmemesini de çok önemsiyoruz." diye konuştu.

2015 yılında yayınladıkları "İnşaat Sektörü Bildirgesi"nde şehirleşme, imar uygulamaları ve kentsel dönüşüm konusundaki görüşlerini çok net biçimde ortaya koyduklarını dile getiren Yenigün, şunları kaydetti:

"Bildirgemiz hükümet tarafından da tümüyle desteklenmişti. Orada da vurguladığımız gibi, Türkiye'de şehirleşme oranının sürekli arttığı dikkate alınarak, yarının ihtiyaçlarını göz önüne alan, daha iyi tasarlanmış, çevre, sağlık, eğitim, ulaşım, spor ve idari altyapıları ile yaşanabilir şehirler hedeflenmeli. Bu çerçevede, imar mevzuatı yeni baştan ele alınmalı, dikey yapılaşma tercihleri; tarihi ve çevresel doku gözetilerek değerlendirilmeli, imar değişikliği uygulamaları kamu vicdanını zedeleyen, kişilere özel değerlendirmelerden arındırılmalı. Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemiz açısından kentsel dönüşüm hayati önem taşıyor.

Ancak, kentsel dönüşüm bina bazlı ve rant odaklı ele alınmamalı; dönüşüm bütünsel bazda, kentsel altyapı, yeşil alan ihtiyacı ile başta mülkiyet hakkı olmak üzere bölge sakinlerinin tüm hakları gözetilerek planlanmalı, planlama aşamasında inşaat atıklarının çevresel etkileri ve geri kazanımı da dikkate alınmalı. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin basına yansıyan, bundan sonra bu tür yanlışların tekrarlanmasını önlemek üzere kararlı bir şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve etkin bir denetim mekanizmasının kurulması yönündeki açıklamalarını da yerinde buluyor ve destekliyoruz."

"İmar barışı, mülkiyet ile sorunu olan vatandaşı rahatlatacak"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması için amaçlanan imar barışı yasa taslağı düzenlemesiyle imar, ruhsat, mülkiyet konusunda yıllardır yaşanan sorunların çözümünün hedeflendiğini belirtti.

Yetgin, imar barışının müteahhitlerin inşasını tamamladığı ve içinde yaşamın başladığı çok sayıda bina için iskan ruhsatı alınamaması nedeniyle mağdur olan konut sahibi vatandaşları da büyük ölçüde rahatlatacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların sorunlarının çözülmesi, elektrik, su, doğal gaz bağlantısının yapılması için de çok önemli. İmar barışı düzenlemesiyle, vergi kaçağının önüne geçileceğini, arsa üzerinden alınan veya hiç alınamayan vergilerin bağımsız bölümlere yönelik emlak vergisi olarak alınmasının önünün açılacağını düşünüyorum. Kayıt belgesi alan binaların yıkım tehdidinin ortadan kalkmasını ve içinde oturanlara huzur verecek bu yeni düzenleme zaten tahsil imkanı olmayan mevcut cezaların iptal edilmesini de getirdiği için vatandaş ile belediyeler arasında güven ortamı yaratacaktır. İmar barışı ile elde edilen gelirin yarısının da ülkemizin binalarının deprem güvenliğini sağlayacak olan kentsel dönüşüm için kullanılması da önemli bir politikadır. İmar barışı, mülkiyet ile sorunu olan vatandaşı rahatlatacak."

"Kentsel dönüşümde de sorunlara sebep oluyor"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, hızlı şehirleşmenin getirdiği ve yıllar öncesine dayanan imar sorunlarının bir orta nokta bulunarak çözülmesinden yana olduklarını belirterek, "Maalesef Türkiye'deki yapı stokunun büyük bölümü yasal sorunu olan yapılar. Baştan ruhsatsız yapılanlar da var, ruhsatlı başlayıp kaçak kat çıkılanlar da... Binaların büyük çoğunluğu eski. Kentsel dönüşümde de sorunlara sebep oluyor. Günlük hayatın akışını zorlaştıran yönleri de var." şeklinde konuştu.

Elmas, vatandaşın binasında yasal zemin bulunmadığında tadilattan elektrik ya da doğal gaz bağlatmaya kadar çeşitli sorunlarla karşılaşıldığına işaret ederek, "Dükkanlarda yine aynı şekilde pek çok sorun yaşanıyor. İşletme ruhsatı almada da sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bir barışa ihtiyaç var." dedi.

İmar barışıyla hem devlete kaynak sağlanacağını hem de sorunlu binaların bir şekilde dönüşüme uğrayacağını kaydeden Elmas, "Bakanlığın uygulaması pek çok açıdan doğru. Türkiye'de bir imar barışına ihtiyaç var. Kentsel dönüşüm de bu kaynakla hızlanabilir. Özetle tek maddelik imar düzenlemesinin doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ruhsat sorunu olan binaların makul çerçevede kayıt altına alınması faydalı olacak. Yapı stokunun yüzde 60'ı bu haldeyse yapılan tüm işlemler açıkta duruyor demektir. Bu durum her türlü hizmet alımında da büyük sıkıntılara sebep oluyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA