Mutfakçılar, yeni pazarlara odaklandı

18 Ocak 2018

2017’de yüzde 8’lik büyüme kaydeden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri hedef büyüttü. Bu yıl en az geçen yıl kadar büyüme hedeflediklerini ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder, bu yıldan oldukça umutlu olduklarını söyledi. Önder, 2018 yılı hedeflerinin yeni pazarlar keşfetmek, eski pazarlardaki mevcut durumlarını devam ettirmek ve kg başı ihracat değerini yukarı çıkarmak olduğunu ifade etti.

Sektörün 2018 beklentilerini ve hedeflerini internet editörlerine değerlendiren Önder, birçok heyetin ihracatçının tek başına gidemediği yerlere dernek olarak gittiklerini söyledi. Bir heyetlerinin Panama ve Kolombiya’da çalışmalara başladığını ikinci heyetlerinin İran’a gittiğini ifade eden Burak Önder, “İran’a derinliği olan bir pazar bakıyoruz. Fas’a gittik. Uzak Doğu’ya gittik. Hindistan, Fransa, Dubai ve Güney Afrika bunlardan birkaçı" dedi.

"Mesleki sivil toplum örgütlerinde birlikte çalışma kültürü yok"

Geçen yıl 28 ülkeden 50 satın almacıyı Türkiye’ye getirdiklerini anlatan EVSİD Başkanı, “Hangi market zincirlerinin geleceğini komitemiz seçiyor. Ağırlıklı pazar alanlarımız arasında AB ve Orta Doğu bulunuyor. 3 yıllık bir dernek olmamıza rağmen 15 farklı ülkede organizasyon düzenledik. Gideceğimiz ülkelere öncesinde bir heyet gönderiyoruz ve raporları alıyoruz. B2B görüşmelerine katıldığımızda bu çalışmalar bize fayda sağlıyor. Başarılı fuarlar her zaman verimli geçiyor. Sadece fuara katılmak yetmiyor arkasını da getirmek gerekiyor. B2B ile firmaların pazarını, ürünler arasındaki farkları görebiliyorsunuz" diye konuştu.

Sektördeki ürün çeşitliliği ve uygun fiyatın Türkiye’nin en büyük avantajı olduğunu ifade eden Burak Önder şunları söyledi: “Türkiye lokasyon açısından da oldukça avantajlı durumda. Sektörümüzün dünya pazarında Çin birinci sırada yer alıyor. Kilogram ihracatında Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Değer de ise altıncı sıradayız. İhracatımız ithalatımızdan daha fazla. Uzakdoğu planlarımız arasında önemli bir yer alıyor. Pazar çeşitliliği bizim açımızdan oldukça önemli" dedi.

İş dünyasında zorunlu üye olduğumuz birçok STK bulunuyor ve ne yazık ki bu kurumlarımız arasında birlikte çalışma kültürü çok fazla yok. Almanya da ise bizdekinden farklı olarak, zorunlu üye olunan tek, güçlü ve en önemlisi üyelerine gerçek fayda sağlayan STKvar.

Siyaset mekanizması normal olarak ticaretteki gelişmeleri çok iyi göremeyebilir. Bu yüzden sektör hakkındaki gelişmeleri, problemleri ve çözüm önerilerini anlatabilecek güçlü sivil toplum kuruluşu gerekiyor. Biz daha çok Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bakanlığımızın teşvikleri bizler için oldukça önemli. Doğru proje ile bakanlık desteği alınabiliyor. İki bakanlıktan da her konuda destek görüyoruz." dedi.

Rusya ve Irak’ta güç kaybettik

Geçen yıl 158 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Önder, Latin Amerika’da Türk dizilerinin çok izlendiğini ülke ihracatı için bunun kullanılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin mutfağı ile ön planda yer aldığını kaydeden EVSİD Başkanı, “Bizim bunu pazarlamamız gerekiyor. Bu tarz konular Türkiye’nin imajını etkiler. Türkiye’de ihracat payımız 1.5, sektör dünya genelindeki ihracattan 2.5 pay alıyor. Ana pazarımız Avrupa Birliği ülkeleri. AB ülkeleri ihracatımızın yüzde 42’sini oluşturuyor. 2. sırada ise Orta Doğu yer alıyor. Bundan sonra alternatif pazarlara yönelmek istiyoruz. Latin Amerika ve Uzak Doğu ilk sırada yer alıyor. Afrika çok derin bir pazar, kullanmamız gerekiyor. 2014 yılından sonra Irak, Suriye, Rusya, Tunus gibi ülkelerde gücümüzü kaybettik. İnsanın olduğu her yere ciddi pazar gözüyle bakıyoruz" diye konuştu.

Birçok alanda olduğu gibi kendi sektörlerinde de tasarımın ön plana çıktığını anlatan Önder, "Çelik tencere ve tava grubu en çok ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor. İkinci sırada ise plastik ürünler yer alıyor. Olay artık tasarıma gittiği için insanların dikkatini tasarım ile çekiyoruz" dedi.