Mutfakta eylül hareketliliği: Gıda fiyatlarında 5 ayın en hızlı artışı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TEPAVGıda Fiyat Endeksi'ne (TEGE) göre gıda fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,23 arttı.

Böylece gıda fiyatlarında nisan ayından bu yana en hızlı aylık yükseliş kaydedildi.

Yıllık gıda enflasyonu ise eylül itibarıyla yüzde 30,01 olarak hesaplandı.

Meyve ve sebzede fiyatlar ayrıştı

Eylül ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla düşen ürünler limon, portakal ve mandalina oldu. Aynı grupta patlıcan, muz ve domates ise fiyat artışlarıyla öne çıktı.

Et ve margarinde artış

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde en yüksek fiyat artışları margarin, dana eti ve hazır tavuk yemeklerinde görüldü.

Fındık içi, tereyağı ve ceviz içi ise fiyatı gerileyen ürünler arasında yer aldı.