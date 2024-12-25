Muzaffer Cevizli: Tekstil ihracatında 2024 yılında yüzde 10’a yakın daralma yaşandı

Tekstil sektörünün 2024 yılını Türkiye'nin ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alarak tamamlayacağını öngören Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, 2025 hedeflerinin sektörü eski günlerine döndürmek olduğunu belirtti.

Tekstil ihracatında 2024 yılında yüzde 10’a yakın bir daralma yaşandığını söyleyen Cevizli, tekstil merkezinin genel ihracata katkısına ilişkin de bilgi verdi. Cevizli, ‘‘Giyimkent firmalarının yıllık ihracatı 750 milyon dolar. Bu firmaların ihracat hedefi ise önümüzdeki yıllarda 1 buçuk milyar dolar’’ dedi. Türkiye'de iş gücü maliyetlerinin yüksek oluşu, enerji fiyatları, kargo ücretlerinin artması nedeniyle 2023 ve 2024'te sektörde daralma yaşandığını aktaran Cevizli, 1,5 milyon kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Tekstil sektöründe işçi bulmakta zorluk yaşanıyor

Gençlerin genel olarak beyaz yakalı olmak istedikleri için tekstil sektöründe çalışacak işçi bulma konusunda zorluk yaşandığını belirten Cevizli, bunu önlemek için meslek liselerinde eğitimler verilmesi gerektiğini kaydetti. İstihdam anlamında Suriyelilerin iş gücüne de dikkat çeken Cevizli, tekstilde 1,5 milyon istihdamın yaklaşık yüzde 10'unun Suriyeli göçmenlerden oluştuğunu aktararak, "Suriyelilerin dönüşü şu an yavaş seyrediyor, gelecekte bu sayı yükseldiğinde tekstil sektörü olumsuz etkilenecektir" dedi.

Enerji ve işçilik maliyetlerinin Türkiye'de yükselmesi nedeniyle Mısır gibi ülkelerde üretim tesisi açan firmaların olduğunu anlatan Cevizli, Mısır'ın iş gücü ve enerji maliyetlerinin düşük olması nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

2025 hedefi: Türkiye ihracatının lideri olmak

Sektörün ihracata katkısının yüksek olduğunu belirten Cevizli, 2023 ve 2024'te yaşanan daralmanın Türkiye'de iş gücü maliyetlerinin yüksek olması, enerji fiyatları, kargo ücretlerinin artması nedeniyle yaşandığını aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı: "2023-2024 yılı ihracat rakamlarına baktığımızda otomotiv sektörü 35 milyar dolar ile birinci sırada, kimyevi madde sektörü 30 milyar dolar civarında ihracat ile ikinci sırada yer alıyor. Tekstil sektörü ihracat sıralamasında 2024'ü üçüncü sırada tamamlayacak gibi görünüyor. Hedefimiz, 2025'te sektörü eski günlerine döndürmek, hatta ihracatta birinci sıraya getirmektir."