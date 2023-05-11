Narlight Aydınlatma, Türkiye'nin kültürel mirasına ışık tutuyor

Özlem Sarsın

İzmir’e üniversite eğitimi için Maraş’tan gelen ve burada aydınlatma sektörüne adım atan Narlight Aydınlatma CEO’su Safa Narlı, bugün Efes Antik Kent’ten Galata Kulesi’ne, İzmir Saat Kulesi’nden Sümela Manastırı’na kadar çok önemli kültürel mirasın aydınlatılmasında Türk markası Narlight ürünlerinin tercih edilmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olduğunu söyleyen Narlı, “Ancak enerji tüketimini düşüren bir alanda neden yerli bir marka olmasın diye düşünerek yola çıktık.

Dolayısı ile led aydınlatma armatürleri ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmaya başladı. Çünkü tasarruf temelli ve çevre dostu bir üründü. Ciddi bir tasarruf sağlıyor. Uzun ömürlü ve tasarruflu led aydınlatma için 2014 yılında pazara girdik ve 2017 yılında Narlight’ı kurduk" dedi.

Yıllık 900 bin adet armatür, 20 bin ton da aydınlatma direği üretim kapasiteleri olduğunu da belirten Narlı, kapasite kullanma oranlarının ise armatürde yüzde 80, aydınlatma direğinde ise yüzde 70 civarında olduğunu söyledi.

Patentli ve tescilli özgün tasarımlar

Narlight’ın dinamik bir ekip ile işin gereklerini yerine getiren bir tesiste üretim yaptığını belirten Narlı, uluslararası standartlara uygun sertifikalı üretim yaptıklarını vurgulayarak, “Ayrıca TSE’den 25 grupta 600 çeşit ürünümüz için belgelerimiz var. İç aydınlatmada yüzde 65, dış aydınlatma armatürlerinde de yüzde 83 yerli malı belgemiz var. Ürünlerimiz patentli ve tasarım tescilli, gerek armatür alanında gerekse aydınlatma direklerinde özgün tasarımlara sahibiz” dedi.

Ürünlerini dünyanın her yerinde kullanılabilir kalitede üretebilme kabiliyetinde olduklarını vurgulayan Narlı, “Dinamik ve genç bir ekibiz. Ürün çeşitliliğimiz ve pazar payımız ile bizlerden çok daha eski markaları geride bıraktık.

Galata Kulesi, Efes Antik Kenti, İzmir Saat Kulesi, Ezhabı Kehf Müzesi, Sümela Manastırı gibi tarihi değerlerimizi artık biz yerli ve milli ürünlerimiz ile aydınlatıyoruz. Köklü yabancı markalara olan ilgiyi ülkemizde artık kırdık’ dedi. İhracatta da iddialı olduklarını, cironun yüzde 40’ının ihracattan geldiğini söyleyen Narlı, yüzde 20-25’lik büyüme hedeflediklerini vurguladı.

Narlı ihracat çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “İhracat pazarlarımızı genişletmek ve rekabet kabiliyeti kazanmak amacı ile uluslararası fuarlara katılmaya ağırlık veriyoruz. Global pazarlarda ürünlerimizin kalitesi ile kabul görmesi bizi mutlu ediyor. İhracatçıya olan desteklerden faydalanıyoruz, devlet ciddi anlamda önümüzü açıyor, bize destek oluyor.

Bakü Tiflis Tav Havalimanı aydınlatmalarını, Azerbaycan’da pek çok otel, park ve bahçe aydınlatmalarına, Irak’ta yol ve cadde aydınlatmaları, Körfez ülkelerindeki pek çok projede ürünlerimiz kullanılıyor. İhracatta Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Avrupa’da, Amerika’da varız.

Türk üreticileri dünyada söz sahibi olmaya başladı. AB kalitesinde üretiyoruz, girdi maliyetlerimiz onlara göre daha uygun olduğu için daha rekabetçi ürün ortaya koyabiliyoruz. Devlet desteği ile birlikte rekabet etme gücü ve yeni pazarlara girebilme kabiliyetimiz her geçen gün artıyor.