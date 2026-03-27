Nascar'ın 35 yıllık ortağı iflas etti

ABD’de motorsporları ve giyim sektörünü yakından ilgilendiren çarpıcı bir gelişme yaşandı. NASCAR ile uzun yıllardır iş birliği yapan ve 35 yıllık geçmişe sahip SouthPrint Inc. iflas başvurusu yaptı.

Pilot isimli-yarış temalı tişört, şapka, ceket, yarış tulumu, özel yarış koleksiyon ürünleri üreten şirketin iflasının arkasında; tedarikçilere yapılan ödemelerde gecikmeler, nakit akışı problemleri, artan maliyet baskısı gibi faktörler bulunuyor.

İflas kararı, şirket çalışanları için de büyük bir sürpriz oldu. Ani kapanma kararı nedeniyle birçok çalışan durumdan habersiz yakalandı.