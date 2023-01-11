Nebati: Fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldık

Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulayan Nebati, "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.

Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi. “Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini belirten Nebati, "Sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşu, enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynuyor" dedi.

Nebati, enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını kaydetti.