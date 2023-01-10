Nebati, KGF kredisinin detaylarını açıklayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı KGF paketinin detayları nihayet açıklanıyor. Pakette başta kıdem tazminatı desteği olmak üzere 14 başlık yer alacak. Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanması bekleniyor.
EYT düzenlemesinin getireceği mali yükün işverenin omuzlarından alınması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Dolmabahçe’de paketin ayrıntılarını yarın açıklayacak. Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu paket ile KOBİ'lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz” dedi. Sağlanan kredilerin amacı dışında kullanılmasının da önüne geçilecek. Bunun için yeni adımlar atılacak. Finansman ne için sunulduysa o alanda kullanılacak. Paketin ay sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.