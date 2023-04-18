Nebati: KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik

Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile deprem sonrası Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalarla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Nebati, geçen hafta da Bakanlık bürokratlarının iş dünyasıyla sorunlarının çözümüne yönelik toplantılar yaptığını ifade ederek, KGF paketinin 50 milyar lirasının bölgeye aktarılması çözümüyle iş dünyasının daha rahat bir nefes alabilmesi için adımlarını attıklarını söyledi.

Bu sebeple kalıcı konutlar bir yıl içinde inşa edilene kadar, bazı geçiş dönemi çözümlerini devreye aldıklarını belirten Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yatırım Destek Paketi’ni ivedilikle hayata geçirdik

"Çalışanları konteynerlerde ikamet eden KOBİ'lerimize konteyner başına 30 bin lira olmak üzere 10 konteynere kadar destek veriyoruz. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerimiz için toplam 20 milyar lira kefalet limiti olan Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ve Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi’ni ivedilikle hayata geçirdik.

Tüm işletmelerimize hatırlatmak isterim

Bu paketler kapsamında halihazırda toplamda 9,5 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup yararlanma imkanının halen devam ettiğini buradan tüm işletmelerimize hatırlatmak isterim.

KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik

Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunacağız. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet AŞ üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz."