'Net hata noksan' sil baştan

14 Şubat 2018

Merkez Bankası, kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren "net hata noksan" hesaplamalarında güncellemeler yaptı. Söz konusu revizyon sonrası son 5 yılda net hata noksan kalemi 5,3 milyar dolar azalış gösterdi.

'Revizyon Politikası' doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldığı duyuruldu.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da Cari İşlemler Hesabı ile Finans Hesabı kalemlerini ve dolayısıyla Net Hata ve Noksan kalemini etkiledi.

5,3 milyar dolarlık azalış oldu

Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi 2012 yılında 897 milyon dolar, 2013 yılında 536 milyon dolar, 2014 yılında 921 milyon dolar ve 2015 yılında 442 milyon dolar azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 526 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar dolar azalış gösterdi.

Öte yandan bugün açıklanan cari işlemler dengesi verilerine göre, net hata noksan aralıkta 228 milyon dolar olurken, 2017 yılında 16 milyon dolar çıkış yaşandı.

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