Net rezerv 1 ay sonra ilk kez pozitif bölgede

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Verilere göre, 16 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 993 milyon dolar artışla 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Haziran'da 57 milyar 790 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 25 milyon dolar artarak 41 milyar 993 milyon dolardan, 42 milyar 18 milyon dolara çıktı.

İlk 6 ayda yüzde 26 azaldı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 18 milyon dolar artışla 99 milyar 783 milyon dolardan 102 milyar 801 milyon dolara yükseldi. 2022'nin sonuna göre brüt rezerv yüzde 20,16, döviz rezervi ise yüzde 26,68 azaldı. Dört haftadır negatif bölgede olan net rezerv, geçen hafta 0,5 milyar dolara çıktı. Swap harici net rezerv ise eksi 59,9 milyar dolardan eksi 60,5 milyar dolara geriledi. Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 9,7 trilyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 16 Haziran itibarıyla 52 milyar 447 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 9 trilyon 635 milyar 198 milyon liradan 9 trilyon 687 milyar 645 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 315 milyar 750 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 11 trilyon 263 milyar 14 milyon lira oldu.

KKM’de artış devam etti

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 16 Haziran itibarıyla Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışı sürdü. BDDK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576 milyar TL’den 2 trilyon 628 milyar TL’ye çıktı. Aynı haftada krediler 9 trilyon 635,2 milyar TL’den 9 trilyon 687,6 milyar TL’ye, mevduat 10 trilyon 947,3 milyar TL’den 11 trilyon 263,1 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 373,5 milyar TL’den 1 trilyon 373,7 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 732,7 milyar TL’den 739 milyar TL’ye çıktı. Takipteki alacaklar 166,5 milyar TL’den 166,7 milyar TL’ye yükseldi.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 257 milyon lira artarak 166 milyar 748 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 143 milyar 553 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 12 milyar 679 milyon lira artışla 1 trilyon 927 milyar 223 milyon lira oldu.