Netflix'e büyük zam: İşte yeni abonelik fiyatları

Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Fiyatlarını yüzde 40 civarında artıran Netflix Türkiye, böylelikle son 10 ay içinde üçüncü zammına imza atmış oldu.

Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel Plan için 26,99 TL, Standart Plan için 40,99 TL, Özel Plan içinse 54,99 TL alıyordu.

Şirket 2023 yılına zamla başladı. Bu zamla birlikte Temel Plan için aylık 63,99 TL, Standart Plan için aylık 97,99 TL, Özel Plan içinse aylık 130,99 TL ödenmesi gerekiyor.

Netflix'ten zam açıklaması

Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“- Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır.

- Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”