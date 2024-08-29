New York borsası ABD'nin büyüme verilerinin ardından yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artarak 41.345,50 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 5.607,30 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kazançla 17.610,57 puana çıktı.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyürken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

Analistler, yukarı yönlü revize edilen büyüme verisinin ABD Merkez Bankasına (Fed) faizleri indirmeye başlamadan önce sıkı politikasını sürdürebilmesi için alan sağladığını belirtti.

Büyüme verisinin yayımlanmasından hemen önce yüzde 3,82 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 3,88'e yaklaştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

Analistler, geçen hafta düşmesine rağmen işsizlik maaşı başvurularının yılın başlarında görülen ortalamaların oldukça üzerinde kaldığına işaret ederek, bunun iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini desteklediğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu yayımlayan çip şirketi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde yüzde 122 artışla 30 milyar dolara çıktı. Şirketin hisseleri, geliri rekor seviyeye ulaşarak piyasa beklentilerini aşmasına rağmen güne yaklaşık yüzde 3 kayıpla başladı.

Geçen ay yaşanan küresel yazılım sorununun arkasındaki şirket CrowdStrike'ın finansal sonuçları beklentileri aştı ancak şirket yıl geneli için tahminlerini düşürdü. CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kazandı.

Salesforce'un da karı beklentileri aşarken, şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 3,5 yükseldi.