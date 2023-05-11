New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 4.132,24 puana düşerken, Nasdaq endeksi yatay seyirle 12.321,26 puan oldu. ABD'de borç limiti açmazı sürerken, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançoları sonrası pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

Analistler, hem ÜFE hem de işsizlik başvuruları verilerinden "sürpriz" çıkmadığını belirterek, fiyatların normalleşmeye başladığını ve iş gücü piyasasından gevşeme sinyalleri alındığını söyledi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı ocak-mart dönemi bilançosunda abone artışında düşüş bildiren Disney'in hisseleri yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan PacWest Bank'ın hisse fiyatı, bankanın mevduatlarının azaldığını bildirmesi sonrası yüzde 24'ün üzerinde düşerken, bölgesel bankalarla ilgili endişeler yeniden artmaya başladı.