New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalışla 33.027,49 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 azalarak 3.822,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 kayıpla 10.476,12 puana indi.

ABD'de beklenenden güçlü gelen ekonomik verilerin para politikasındaki agresif sıkılaşmaya ilişkin endişeleri körüklemesiyle pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir hakim oldu.

Ülkede açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 17 Aralık ile biten haftada 216 bine çıkarak beklenenden az arttı.

Analistler, beklenenden iyi gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artırmasına ve daha uzun süre yüksek seviyede tutmasına yönelik endişeleri artırdığını belirtti.