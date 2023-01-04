New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, bu yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 33.136,37 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalarak 3.824,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 10.386,99 puana indi.
Resesyon ve enflasyon ikilemi arasında para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, endeksler yeni yılın ilk işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izledi.
Teknoloji hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri geçen yıla ilişkin teslimat hedeflerini tutturamamasının ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de zayıf talep nedeniyle üretimi azaltacağına dair haberler sornası yüzde 4'ün üzerinde düştü.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunduğunu, söz konusu tutanaklarda bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin olası ipuçlarının aranacağını belirtti.