New York borsası güne düşüşle başladı
New York borsası, beklenenden güçlü gelen ekonomik verilerin para politikası sıkılaşmasına ilişkin endişeleri artırması sonrası güne düşüşle başladı. Analistler, beklenenden güçlü gelen ekonomik verilerin daha fazla parasal sıkılaşmanın gerekli olabileceğine dair endişeleri artırdığı belirtti.
Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalarak 33.233,35 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,65 azalışla 3.853,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kayıpla 10.550,10 puana indi.
ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında agresif sıkılaşmasına devam edeceğine dair endişeleri artırmasıyla pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izleniyor.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.
ABD'nin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,6, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 2,9 büyüdüğü kaydedilmişti.
Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Aralık ile biten haftada 216 bine çıkarak beklenenden az arttı.
Analistler, beklenenden güçlü gelen ekonomik verilerin daha fazla parasal sıkılaşmanın gerekli olabileceğine dair endişeleri artırdığı belirtti.