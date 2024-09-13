New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı
New York borsasının açılışında, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 41.153,70 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.603,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 kazançla 17.575,26 puana çıktı. ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta vereceği faiz kararı beklenirken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.
Borsa güne yükselişle başlarken, makroekonomik veri tarafında ABD'de ithalat fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,7 ile beklentilerden fazla azaldı.
Boeing grevi şirket hisselerine değer kaybettirdi
Boeing fabrikası işçilerinin 737 Max dahil çoğu uçağın üretimini etkileyecek greve gitmesinin ardından şirketin hisseleri, açılışta yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.
Çinli e-ticaret firması PDD Holdings'in hisseleri de ABD yönetiminin düşük değerli gönderilerin ülkeye girişini sınırlamaya yönelik adım atması sonrasında yüzde 4 düşüş gösterdi.