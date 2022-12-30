New York borsası yılın son işlem gününe düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,30 azalarak 33.121,61 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 3.829,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kayıpla 10.368,37 puana indi.

Pay piyasaları, bu yılın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

Wall Street'in 2008'den bu yana en kötü yılını geride bıraktığını belirten analistler, dalgalı bir "ayı piyasasının", yüksek enflasyonun ve ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarının 2022'de büyüme ve teknoloji hisselerini hırpaladığını ve yatırımcı güvenini etkilediğini kaydetti.