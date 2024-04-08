New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 38.916,42 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 5.211,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kazançla 16.285,18 puana tırmandı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasının sıkı duruşuna işaret eden verilerin ardından pay piyasalarında yeni haftanın açılışında hafif yükseliş kaydedildi.

Verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret etmesi sonucu Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla tahvil faizlerinde yükseliş görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ile Fed'in son toplantısına ait tutanakların piyasaların odağında olduğunu, veriler ve tutanaklardan alınacak mesajların Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup gibi ABD'nin önemli bankalarının bilançolarının da takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini belirtti.