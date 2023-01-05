New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 33.269,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 artarak 3.852,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 artışla 10.458,76 puana çıktı.

Dünya genelinde para politikası ve ekonomik faaliyete ilişkin belirsizlikler sürerken, endeksler Fed'in "şahin" tondaki toplantı tutanaklarına rağmen işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izledi.

13-14 Aralık 2022'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları, Fed'in faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutacağının sinyalini verdi.

Fed yetkililerinin enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusundaki güçlü taahhütlerini yineledikleri belirtilen tutanaklarda, enflasyon "kabul edilemez" derecede yüksek seyrederken kısıtlayıcı para politikasının izlenmesinin öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Tutanaklarda, "Hiçbir üye, federal fon oranı hedef aralığını 2023'te düşürmeye başlamanın uygun olacağını öngörmedi." bilgisi yer aldı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yıl kasımda 10 milyon 458 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında azalış kaydetti.

Analistler, açık iş sayısında beklentilerin altında kalan düşüşün iş gücü piyasası koşullarının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü imalat endeksi ise aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla 48,4'e inerek art arda ikinci ay imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.