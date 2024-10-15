New York Fed'in imalat endeksinde Ekim'de sürpriz daralma

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi tarafından açıklanan imalat endeksi, ekim ayında beklenenden daha kötü bir performans sergileyerek eksi 11,9'a düştü. Bu değer, eylül ayında 11,5 olan endeksin, sektördeki daralmaya işaret eden bir negatif bölgeye gerilediğini gösteriyor.

New York'ta faaliyet gösteren imalat firmalarıyla yapılan anketlere dayanan endeks, ekim ayında 23,4 puanlık bir düşüş kaydetti. Piyasa beklentileri ise endeksin 3,4 değerini alacağı yönündeydi.

Ayrıca, yeni sipariş endeksi 19,6 puan azalarak eksi 10,2'ye, sevkiyat endeksi ise 20,6 puan gerileyerek eksi 2,7'ye indi. Bununla birlikte, gelecek 6 aya yönelik iyimserlik 8,1 puan artışla 38,7'ye yükseldi ve üreticiler geleceğe dair daha pozitif bir tablo çizdi.

İmalat endeksinin sıfırın altında olması sektörde daralmaya, sıfırın üzerinde olması ise büyümeye işaret ediyor. Endeksin ekimde negatif değer alması, imalat sektöründeki zayıflamanın devam ettiğini ortaya koyuyor.