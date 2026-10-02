Nike tasarruf için düğmeye bastı: İşten çıkarmalar geliyor

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ABD'li spor giyim devi Nike, maliyetleri düşürmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, yeni operasyon modeli kapsamında çalışan sayısını azaltırken 2031 mali yılına kadar yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Nike, 2027 mali yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte şirketin gelecek dönem planlarını da açıkladı. “Pace” adı verilen yeni operasyon modeli, şirketin organizasyon yapısından küresel tedarik zincirine kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor.

Nike'ta işten çıkarmalar gündemde

Nike CEO'su Elliott Hill, çalışanlara gönderdiği mesajda yeni yapılanmanın şirket bünyesinde “daha az istihdam” anlamına geleceğini bildirdi.

Hill, işten çıkarmaların hangi pozisyonları ve bölgeleri kapsayacağına yönelik kararların ise henüz alınmadığını belirtti. Süreç tamamlanmadan çalışan sayısı veya etkilenecek bölgeler konusunda ortaya atılacak bilgilerin “spekülasyon” olacağını vurguladı.

Şirket, yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 1 milyar dolarlık vergi öncesi maliyet oluşmasını bekliyor. Bu tutarın büyük bölümünün personel giderlerinden kaynaklanacağı, yaklaşık 300 milyon dolarının ise işten çıkarma tazminatlarından oluşacağı tahmin ediliyor.

Nike, yeni operasyon modeliyle 2031 mali yılına kadar yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

Hindistan'da yeni merkez kurulacak

Şirketin yeniden yapılanma planı yalnızca çalışan sayısındaki azaltımla sınırlı kalmayacak. Nike, küresel tedarik zincirini modernize etmeyi ve operasyonlarını üç coğrafi bölge doğrultusunda yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Şirket ayrıca kapasitesini geliştirmek amacıyla Hindistan'da yeni bir merkez kuracak. Organizasyon yapısında da maliyetleri azaltmaya yönelik değişiklikler yapılacak.

Gelir 11,21 milyar dolara geriledi

Nike'ın ağustos sonunda tamamlanan 2027 mali yılının ilk çeyreğinde geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 11,21 milyar dolara indi. Analistlerin beklentisi 11,32 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin net kârı da yıllık bazda yüzde 2 gerileyerek 712 milyon dolar oldu. Buna karşın 641 milyon dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Tek seferlik kalemlerden arındırılmış hisse başına kâr 48 sent olurken, analistler 44 sent bekliyordu. Nike'ın brüt kâr marjı da yüzde 42,2'den yüzde 42,8'e çıktı.

Nike hisseleri geriledi

Şirketin 2027 mali yılının tamamına ilişkin beklentileri ise yatırımcıların odağına yerleşti. Nike, yıllık gelirinde yüzde 10'un altında bir düşüş öngörürken düzeltilmiş hisse başına kârın 1,15 ila 1,35 dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Nike'ın hisse başına kârı 2026 mali yılında 2,10 dolar olmuştu. Son açıklama öncesinde piyasanın 2027 mali yılı beklentisi ise 1,68 dolar seviyesindeydi.

Finansal sonuçların ve yeni beklentilerin açıklanmasının ardından Nike hisseleri New York Borsası'nın kapanış sonrası işlemlerinde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.