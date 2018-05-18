Nisan ayında 8 bin 456 şirket kuruldu

18 Mayıs 2018

Kurulan şirket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 13,21 artışla 8 bin 456 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 21,04 azaldı ve 578 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 13,21 arttı ve 8 bin 456 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 21,04 azalarak 578 oldu.

Kurulan şirket sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 arttı, kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,04 geriledi.