Nisanda 515 yatırıma teşvik belgesi verildi
Yatırım teşvik belgelerinin yüzde 41'i tarım sektörü için verilirken, toplam 21 bin 230 kişilik istihdam yaratılması bekleniyor.
Nisan ayında 10.2 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 515 yatırıma teşvik belgesi verildi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin tebliğe göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin; 41'i tarım, 16'sı madencilik, 284'ü imalat, 29'u enerji, 145'i ise hizmet sektöründeki yatırımlardan oluşuyor.
Nisan ayında teşvik belgesi verilen projelerin ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1 milyon dolar olarak belirlendi. Öngörülen istihdam ise 21 bin 230 olarak tahmin ediliyor.
Kaynak: Reuters