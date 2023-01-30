Nobel ödüllü ekonomistten enflasyon uyarısı

Nobelli Ekonomist Paul Krugman Bloomberg’e verdiği mülakatta piyasaların enflasyonu çok erkenden geride bırakmış göründüğünü ve bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

City University of New York’ta Öğretim Üyesi olan Krugman “Piyasalarda enflasyonun geride kaldığına dair fiyatlama var. Enflasyon hızlı biçimde gerilese de hala yüksek miktarda belirsizlik var. Eğer finans piyasalarında enflasyon tehdidinin geride kaldığına dair bir algı oluşursa bu varsayım enflasyonu yeniden alevlendirebilir” değerlendirmesini yaptı.

Fed’in attığı adımlarla enflasyonu dizginledi

Fed’in attığı adımlarla enflasyonu bir miktar dizginlediğine dair sinyaller artıyor. Aralık ayında enflasyon Ekim 2021’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Enerji maliyetleri düşerken gıda fiyatları ise hala yüksek seyrediyor.

Fed’den faiz indirimi bekliyor

Fed’in bu haftaki toplantısında faiz artırımında yavaşlaması ve 25 baz puan faiz artırması bekleniyor. Ekonomistler 2023 yılına kısa süreli bir resesyon, ardından Fed’den faiz indirimi bekliyor.

Krugman çok düzensiz bir dönemden geçildiğini ve çok fazla bilinmezlikle karşı karşıya olduklarını da sözlerine ekledi.