Nobel ödüllü iktisatçı Stiglitz'ten Fed'in faiz kararına eleştiri

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Fed'in önümüzdeki toplantısında yarım puanlık bir faiz indirimi yapması gerektiğini söyledi. Stiglitz, ABD merkez bankasını (Fed) para politikasını sıkılaştırma konusunda "çok ileri, çok hızlı" gitmekle ve enflasyon sorununu daha da kötüleştirmekle eleştirdi.

Stiglitz, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen yıllık Ambrosetti Forumu'nda CNBC'ye verdiği demeçte, "Fed'i çok hızlı ve çok ileri gitmekle eleştiriyorum" dedi.

Fed'in faiz oranlarını normalleştirmesinin önemli olduğunu söyleyen Stiglitz, ABD merkez bankasının 2008'den bu yana gösterge borçlanma faiz oranını bu kadar uzun bir süre sıfıra yakın tutmasının bir hata olduğunu sözlerine ekledi.

Stiglitz açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Daha sonra faiz oranlarının bulunduğu yerin ötesine geçtiler ve bunun ekonomiyi çok az fayda için riske attığını, muhtemelen ironik bir şekilde enflasyonu kötüleştirdiğini düşündüm, çünkü enflasyonun kaynaklarına daha dikkatli bakarsanız, büyük bir bileşenin konut olduğunu görürsünüz. Enflasyonun fiyatını arttıran konut sıkıntısı sorunuyla nasıl başa çıkacağımızı düşünürseniz, faiz oranlarını arttırarak gayrimenkul geliştiricilerinin daha fazla ev inşa etmesini, ev sahiplerinin daha fazla ev satın almasını zorlaştırmanın konut sıkıntısını çözeceğini düşünüyor musunuz? Hayır, bu tam olarak yanlış yönde ilerliyor.

Dolayısıyla, enflasyon sorununa katkıda bulunduklarına inanıyorum. Şimdi, modelleri bu şekilde çalışmıyor olsa da ve bence olaylara gerektiği kadar derinlemesine bakmıyor olsalar da, modelleri onlara ekonomideki zayıflıklara bakmalarını ve bu nedenle faiz oranlarını düşürmemiz gerektiğini söylüyor."

50 baz puanlık faiz indirimi

Stiglitz, Fed politika yapıcısı olarak görev yapıyor olsaydı, merkez bankasının Eylül toplantısında daha büyük bir faiz indirimi için oy kullanacağını söyledi ve ekledi "Çünkü çok ileri gittiklerini düşünüyorum ve bu aslında enflasyon ve istihdam konusunda yardımcı olacaktır" dedi.

Bunun, Ağustos ayı tarım dışı istihdam rakamından bağımsız olarak 50 baz puanlık bir faiz indiriminin masada olması gerektiğine inandığı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Stiglitz şu yanıtı verdi: "Evet"