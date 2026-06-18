Norveç ve İsviçre merkez bankaları politika faizlerini sabit tuttu

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Avrupa bölgesinde Norveç ve İsviçre yetkilileri perşembe günü kritik faiz kararı metinlerini yayımladı. Norveç kurum temsilcileri politika faiz oranını beklentilere paralel şekilde yüzde 4.25 seviyesinde sabit bıraktı. Yetkililer yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonla mücadele amacıyla borçlanma maliyetlerini artırmayı planladıklarını yineledi. Açıklanan faiz kararı Reuters analist anketleriyle tam uyumlu gerçekleşti.

İsviçre Milli Bankası yetkilileri ise art arda dördüncü toplantısında politika faizini sıfır seviyesinde korudu. Piyasa aktörleri dördüncü toplantıda alınan sıfır oranlı faiz kararı adımını da öngörüyordu. İsviçreli yetkililer jeopolitik belirsizliklerin yüksek seyrettiği ortamda döviz piyasasına müdahale etmeye hazır oldukları mesajını güçlendirdi. Kurum üyeleri İran savaşının ithal enerji fiyatlarını yükseltmesinin ardından enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Enerji piyasası faiz kararı ve enflasyon beklentilerini yönlendiriyor

İsviçre hidroelektrik ve nükleer enerji kullanımı sayesinde Orta Doğu enerjisine daha az bağımlılık gösteriyor. Ülke diğer Avrupa ekonomilerine kıyasla küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki artışa karşı daha korunaklı kalıyor. Yılın başından beri İsviçre frangının euro karşısında değer kazanması da ithalatı ucuzlatarak enflasyondaki yükselişi sınırladı. İthalattaki ucuzlama yeni bir faiz kararı baskısını hafifletiyor.

Enflasyon mayıs ayında yüzde 0.6 seviyesine ulaştı. Oran yılın başında sıfıra yakın seyrediyordu. Rakam kurumun hedefi olan pozitif ancak yüzde 2 altındaki aralığın alt sınırında kalıyor. Yetkililer mart ayındaki yüzde 0.5 beklentisine karşılık enflasyonun 2026 ve 2027 yıllarında ortalama yüzde 0.6 olacağını öngörüyor.

Enflasyon verileri kurumların faiz kararı tahminlerini şekillendiriyor

Banka 2028 yılı enflasyon beklentisini ise yüzde 0.6 seviyesinden yüzde 0.7 seviyesine çıkardı. Yatırımcılar yetkililerin yıl sonuna kadar yeni bir faiz kararı ile oranları artırmasını beklemiyor. Kurum enflasyonun yüksek enerji fiyatları nedeniyle arttığını belirtti. Orta vadeli enflasyonist baskı son para politikası değerlendirmesine kıyasla neredeyse değişmedi.

Avrupa Merkez Bankası geçen hafta borçlanma maliyetlerini artırdı. ABD Merkez Bankası çarşamba günü oranları sabit tuttu ancak yetkililer önümüzdeki dönemde artışların mümkün olduğunu işaret etti. Enflasyondaki yükseliş savaş öncesinde ekonominin deflasyona yaklaşmasıyla temel oranı sıfırın altına çekmeyi düşünen yetkilileri rahatlattı. Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail güçlerinin İran üzerine gerçekleştirdiği ilk saldırılar frangın değerini hızla artırdı.

Trump anlaşması son büyüme tahminlerini destekleyebilir

Kurum döviz piyasasına hızlı ve aşırı değerlenmeyi durdurmak için müdahale etmeye daha hazır olduğu uyarısını yaptı. Mart başından bu yana frank euro ve dolar karşısında soğudu. Trump çarşamba günü Fransa Versailles kentinde ABD ve İran arasındaki anlaşmayı imzaladı. Mutabakat enerji fiyatları baskısını soğutma ve frank üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletme potansiyeli taşıyor.

İsviçre ekonomisi yılın ilk çeyreğinde hızlandı. Hanehalkı tüketimi ise durgunlaştı ve özel yatırımlar geriledi. İşletme ve tüketici anketleri de savaşın başından bu yana zayıflıyor. İç talebin yakın gelecekte genel enflasyonu yukarı çekmesi pek olası görünmüyor.

Kurum ekonominin 2026 yılında yüzde 1.0 ve 2027 yılında yüzde 1.5 büyümesini bekliyor. Uzmanlar küresel faiz kararı takvimlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.