Nova Plaza Hotels İstanbul'daki üç otelini kapattı: Gerekçe artan operasyonel maliyet...

İstanbul'un farklı noktalarında yedi otele sahip Nova Plaza Hotels, üç otelini 1 Ekim itibarıyla kapattı.

Nova Plaza Hotels’den üç otelin kapatılmasına ilişin bir açıklama yayınladı. Buna göre; 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Nova Plaza Park, Nova Plaza Taksim Square ve Nova Plaza Boutique otelleri faaliyetlerini durdurdu.

Nova Plaza Hotels CEO’su Batuhan Aydoğdu da kapatma kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Aydoğdu söz konusu otellerin artan operasyonel maliyetler sebebi ile kapatıldığını ifade etti. Aydoğdu, geçici küçülme kararlarının sağlıklı büyümek için aldıklarını açıkladı.

Nova Plaza Hotels CEO'su "2025 ve 2026 yılında yurt içi ve yurt dışında takibini yaptığımız projelerimiz ile daha da büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydoğdu turizm sektöründe dört otel ve 710 oda ile faaliyetlerini sürdüreceklerini duyurdu.