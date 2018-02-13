NTV Spor'un satışında yeni gelişme
Sportv Medya'nın Discovery Medya'ya devredilmesi işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Sportv Medya Hizmetleri Anonim Şirketi'nin hisselerinin yüzde 100'ünün, Kurul iznine tabi olarak, üzerinde anlaşılan alım fiyatı karşılığında Discovery Medya Hizmetleri Limited Şirketi'ne devredilmesi işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Öngörülen işlemin gerçekleşmesi ile Discovery Medya Hizmetleri Limited Şirketi, Doğuş Yayın Grubu A.Ş.'ye ait olan Sportv Medya Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki hisselerin yüzde 100'ünü devralarak Sportv Medya Hizmetleri Anonim Şirketi üzerinde tam kontrol sahibi olacak.
Halihazırda NTV Spor olarak hizmet veren TV kanalı, erkeklere hitap eden bir kanal olarak farklı bir konsepte dönecek.
Bu yeni kanal Discovery'nin Türkiye'de TLC'den sonra ikinci kanalı olacak.