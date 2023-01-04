Nurettin Nebati: Asgari ücrette ara zamma gerek kalmayacak

Enflasyonla mücadeleden, asgari ücrete, memur ve emeklilere yapılan zamdan, EYT’ye kadar açıklamalarda bulunan Nebati, otomotiv sektöründe ÖTV indirimine ihtiyaç olmadığını söyledi. Orta gelir grubuna yönelik açıklanacak kampanyaya da değinen Nebati konut kampanyasında faiz oranlarının %1’in altında olacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede sert yöntem izlemektense büyümeden taviz vermeden, kepenklerin kapanmadığı bir hedef ortaya koyduklarını söyleyen Bakan Nebati, “Aralıktan itibaren ısrarla önce baz etkisi dedim. Bugün baktığımızda baz etkisinden ziyade enflasyonda yükseliş trendinde kırılma olduğunu görüyoruz. 2023 yılında çok daha rahat mücadele edeceğimizi söyledik.” dedi.

Perakendecilere fiyatları artırmayın çağrısı

Gıda perakendecileriyle görüşüp fiyatların bir süre artırılmayacağı yönünde çağrı yaptığını söyleyen Nebati, Biz her türlü katkıya bulunmaya hazırız. Enflasyon üreticiler için güzeldir, çok kazandığını zanneder. Kısa sürede tüm topluma zarar verdiği görülmektedir. Hızlı bir şekilde bu düşme trendine uyum sağlayacağız. Marketlerle birlikte, sanayicilerle, üreticilerle kış aylarının bahara kadar beklediğimiz oranlarda gitmesiyle biz bu enflasyonun belini kırdık bir kere, çok daha rahat edeceğimizi söyleyebilirim.”

TÜİK’e yönelik eleştirilere de cevap veren Nebati, “TÜİK, Türkiye'nin en önemli istatistik kurumu. BDDK'sından SPK'sına kadar kurumlarımızı el üstünde tutmalıyız... Bunları el üstünde tutmalıyız. Çok düzgün işler yapan, şeffalıktan uzak durmayan kurumlar. TÜİK'in enflasyonu açıkladığı gün bir kurum açıklama yapıyor. Bu Türkiye'ye ve TÜİK'e haksızlık diye konuştu.

Memur ve emeklilerin maaşları yasayla yılda 2 defa güncellenmek üzere garanti altına alınmış. Toplu sözleşmelerde de bu yıl 8 puanlık bir katkı var. Temmuzda 6 puanlık katkı var. Enflasyon bunun üzerine çıkarsa kamu otoritesi de bunu ödemek zorunda. Yaklaşık 10 puan gibi bir artışla yüzde 25'e çekildi zamlar. Bu 6 aylık artış. Temmuzda yeniden zam olacak. 6 puan zaten olacak.

Asgari ücrette yılda bir kere zam yapıldığının altını çizen Nebati, geçen yıl çalışanları enflasyondan korumak için ara zam yapıldığını söyledi.

Nebati"nin açıklamaları şöyle: “Enflasyonu biz çözdük. Yıl ortasında bir zam olmaması lazım. Bu tabii cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey. Geçen yıl yüksek enflasyon var diye zam yaptık. Biz yüksek enflasyonu bitirdik, artık olmayacak inşallah.”

“Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz."

Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

“Otomobile yönelik ÖTV indirimi yok. Anlamıyorum, soruyolar; araç mı alacaksın diyorum, yok araç diyor, alamayacağın aracın ÖTV'sini ne yapacaksın diyorum. Otomobil piyasası gayet canlı, onlar arzı artırsınlar, kapıya koysunlar, o zaman görelim. Kirada yüzde 25 artış sınırı temmuz ayında bitecek. Temmuzda enflasyona göre bakacağız.”